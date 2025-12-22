兵庫県警の警察官９人がオンラインカジノで金を賭けたとして書類送検されていたことがわかりました。賭博の疑いで書類送検されたのは、兵庫県警の２７歳の男性巡査長ら９人です。兵庫県警によりますと、男性巡査長は去年１２月からことし６月までの間に３０００回以上、オンラインカジノで金を賭けた疑いが持たれています。巡査長は取り調べに対し、「警察官としてやってはいけないことをやってしまった」と話しているとい