今年10月、東京・品川区でリニア中央新幹線の工事現場のほぼ真上の道路が隆起した原因についてJR東海は、トンネル掘削工事の影響だったとする調査結果を示しました。今年10月、品川区西品川の交差点で車道が最大13センチ隆起したことについて、JR東海は現場の地下80メートルで行われていたリニア中央新幹線のトンネル掘削工事が原因だったと明らかにしました。土砂を削る際、土砂や空気が機械の中にたまった状態で掘り進めていたと