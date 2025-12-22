猟銃を所持する許可を取り消されたのは違法だとして、猟友会のハンターの男性が北海道を訴えた裁判で、最高裁が来年2月に弁論を開くことを決めました。取り消しを認めた2審の判断が見直される可能性があります。北海道猟友会砂川支部長のハンターの男性は2018年、砂川市の要請を受けヒグマを駆除するために猟銃を発射したところ、周辺の民家に銃弾が当たる恐れがあったとして、翌年、北海道公安委員会から猟銃を所持する許可を取り