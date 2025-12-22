「Ｍ−１グランプリ２０２５」決勝から一夜明けた２２日、ネットでは２位となったドンデコルテの１本目ネタ「貧困層の教祖様」が頭から離れず「１番印象に残ったのはドンデコルテの教祖」「昨日の夜から信者になりました」と支持する投稿が相次いでいる。小橋共作と渡辺銀次の結成６年コンビ。冒頭デジタルデトックス＝スマホ断ちの時間を作り自分と向き合う時間が増えると、難しいテーマを掲げるも、渡辺が「４０歳独身、厚