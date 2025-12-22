東京の多摩地域を中心に運航しているドクターヘリについて東京都は、月に5日程度、運航休止とすることを明らかにしました。東京都はドクターヘリの運航を「ヒラタ学園」という会社に委託していますが、整備士が確保できないことから、今年8月、10月、11月、12月は月に5日から7日ほど、運航を休止しました。都は「ヒラタ学園」に改善計画の提出を求めていましたが運休は解消できず、来年1月から3月も月に5日程度、運航休止となると