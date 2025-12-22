ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）が２２日、ヤクルトからポスティングシステムによりメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手（２５）がホワイトソックスと契約合意したことを祝福した。この日、都内で行われた「シュアプレイアドバイザリースタッフおよび契約選手ミーティング」に出席後、報道陣に対応。村上とは、世界一を達成した２０２３年のＷＢＣでともに日本代表として戦うなど、互いに球界を代表する強打者として切磋