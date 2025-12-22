航空各社は年末年始の予約状況を発表しました。日本航空では、中国便の予約数が前の年末年始と比べ、およそ2割減少しています。航空各社は今月26日から来月4日までの国内線と国際線の予約状況を発表し、全日空の国際線の予約数は26万7510人で、前の年と比べて、およそ12％増加しました。ハワイ便が特に好調で、年末年始の期間としては過去最多となるおよそ2万5000人の予約が入っているということです。一方、日本航空の国際線は予