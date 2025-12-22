全国体力テストで、小中学生の運動能力が男女ともに前の年度より向上したことがスポーツ庁の調査でわかりました。【映像】運動をする子どもたちの様子スポーツ庁は、毎年、全国の小学5年生と中学2年生の体力や運動能力の調査を実施しています。今年度の調査の結果、各種目の合計点の平均は、小学校男子で前年度より0.5点、小学校女子で0.1点、中学校男子で0.4点、中学校女子で0.3点それぞれ向上しました。ただ、中学校の男子