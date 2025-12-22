西武入団の記者会見で撮影に応じる桑原＝22日、埼玉県所沢市DeNAからフリーエージェント（FA）権を行使して西武に移籍した桑原将志外野手が22日、埼玉県所沢市内で記者会見し「とにかく勝ちに対して貪欲に、僕らしく熱いプレーをファンの皆さんに見せたい」と意気込んだ。背番号は7。複数年契約で年俸2億円プラス出来高払い。俊足巧打と堅守が持ち味の32歳。DeNAで定位置だった中堅は、来季の西武では西川愛也外野手が守る予定