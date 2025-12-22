12月で解散するアイドルグループ「＃2i2」のメンバー天羽希純（あまう・きすみ＝29）が、22日までにインスタグラムを更新。グラビアオフショットを公開した。1月7日に写真集「BONUS」を発売する天羽は「あそぼ1／7写真集発売ノーブラポチ満載」と、街中で首から胸の下まで帯状になった変形黒ビキニ姿のショットを公開した。フォロワーからは「スゲー」「お見事です」「最高の笑顔にスタイル」「そんなに出しちゃって良いんだ」