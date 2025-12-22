ユニクロなどを展開するファーストリテイリングは、来年春に入社する新卒社員の初任給を、最大で37万円に引き上げると発表しました。【映像】“都内最大級”のユニクロ店舗の様子対象は来年春に入社する新入社員およそ480人です。国内外の転勤がある社員は、現在33万円の初任給を37万円とします。賞与を含めた年収はおよそ590万円となり、現在の526万円からおよそ12％増えるとしています。また、地域を限定して働く正社員に