吉本興業所属のお笑いトリオ、にんげんっていいなのやなぼうが22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。トリオ解散を発表した。にんげんっていいなは、やなぼう、松井正平、星河の3人で、17年09月23日に結成。今年のM−1グランプリは2回戦敗退だった。やなぼうは「ご報告」と題した声明を発表。「にんげんっていいなは解散することになりました。松井とコンビ時代に星河にトリオになろうと誘った時『売れるビジョンが見えない』と断