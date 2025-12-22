お笑いコンビ、アンジャッシュの児嶋一哉（53）が22日、X（旧ツイッター）を更新。鼓膜形成の手術が無事に終了したことを報告した。児島は20日、Xで「粉瘤、鼓膜形成術1週間で2回手術、、」と書き出し、続く投稿で「月曜日鼓膜形成術成功してくれー」と願いをつづっていた。ファンから心配の声が寄せられていたが、今回の投稿で「鼓膜再生手術終わりました体調は全然大丈夫です！」と報告した。