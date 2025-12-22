ヘンリー王子とメーガン妃のアーチウェル財団は２０２４年に前例のない経費を計上し、寄付金や助成金が急落して大幅な赤字経営となったことが判明した。新たに職員３人が解雇されたことも確認された。英紙デーリー・メールが２１日、報じたアーチウェル財団は１９日に「アーチウェル・フィランソロピーズ」に名称変更したが、２０２４年は寄付金２１０万ドル（約３億２０００万円）を集めた一方で、総支出額は５１０万ドル（約