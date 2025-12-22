韓国の人気俳優イ・シニョン、日本の旅で見つけた“心の変化”とは？ 韓国の人気俳優イ・シニョンが、日本で初めて挑戦したドキュメンタリー・バラエティー番組「イ・シニョンが行く！おいしいニッポン」がディスカバリーチャンネルにて12月26日(金)に放送される。日本各地を巡りながら"食と旅を楽しむ"というテーマで、イ・シニョンが地元の人々と交流し、文化の違いや温かさを感じる様子を描く。旅行が苦手だったという彼が