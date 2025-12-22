元乃木坂４６で女優の堀未央奈が２２日、大阪市内で行われた「『第６回全国大学対校男女混合駅伝』の大会アンバサダー」就任会見に出席した。同大会は、２０２１年に始まった男女６人が交互にタスキをつなぐ混合駅伝。大会の様子は、来年２月１５日午後０時からカンテレ・フジテレビ・岡山放送で生中継される。掘は「私自身が中学時代に２年間、陸上部に所属していたので、短距離専門ではあったんですけど、駅伝もすごく好き