少子高齢化、経済力低下、円安、物価高……今は昔と違って日本は移住先として人気がないだろうと考えがちだ。しかし、国立社会保障・人口問題研究所国際関係部部長の是川夕さんは「むしろ近年、日本は移住したい国ランキングの上位に入るようになり、しかも学歴や収入の高い層に人気がある」という――。※本稿は、是川夕『ニッポンの移民――増え続ける外国人とどう向き合うか』（筑摩書房）の一部を再編集したものです。写真＝iS