ラーメンチェーン「幸楽苑」は、2025年12月24日(水)から期間限定で、ごまをふんだんに使用した濃厚味噌ラーメン「ごま味噌らーめん」を全店で販売開始する。黒ごま･白ごま･練りごま･ごま油を使用し、コクのある味わいが特徴。価格は790円(税込)。単品に加え、餃子やチャーハンと組み合わせたセットメニューも用意される。幸楽苑「ごま味噌らーめん」◆「ごま味噌らーめん」価格(すべて税込)単品:790円餃子セット:990円 ※80円お得