「元祖東京濃厚鶏豚骨 じげもんちゃんぽん」の都内5店舗は、「ヤリスギニラタマニンニクちゃんぽん（禁断の〆めし付き）」を、2026年1月2日（金）より、販売開始する。※販売期間：2026年1月2日（金）〜3月31日（火）まで／文中価格は全て税込表記「じげもんちゃんぽん」は、首都圏中心にライセンス店含め計25店舗展開しているちゃんぽん専門店。10時間炊き込んだ濃厚鶏豚骨スープは、濃厚なのに、軽やかな後味が特徴だという。北