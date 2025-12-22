フィギュアスケートの全日本選手権閉幕から一夜明けた２２日、会場の東京・代々木第一体育館で「メダリストオンアイス」が行われた。女子４位で２６年ミラノ・コルティナ五輪代表に決まった１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は真っ赤な衣装で登場。「Ｄｏｎ’ｔｙｏｕｗｏｒｒｙａｂｏｕｔａｔｈｉｎｇ」を演じ、３回転ルッツ、３回転ループを着氷。アンコールは今季のショートプログラム「Ｌａｓｔｒ