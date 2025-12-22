フィギュアスケートの全日本選手権が閉幕し一夜明けた２２日、会場の東京・代々木第一体育館では「メダリスト・オン・アイス」が行われた。男子３位の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は「ＩＮＺＭ」を演じた。カジュアルな衣装でアップテンポな音楽に乗せ、持ち味のスピード感のあるスケーティングを披露。３回転ループを決めるなど、観客を盛り上げた。一度リンクから降りると、着ていた上着を脱ぎ、“アンコール”に応