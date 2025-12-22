NNNと読売新聞が12月19日から21日まで行った世論調査で、高市内閣の支持率は73パーセントと、高い支持率を維持しています。世論調査で、高市内閣を「支持する」と答えた人は、前回(11月)の調査からほぼ横ばいの73パーセント、「支持しない」と答えた人は14パーセントでした。支持する理由については「政策に期待できる」が29パーセント、「首相に指導力がある」が24パーセント、「首相が信頼できる