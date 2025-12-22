F1が開催されるアブダビにて12月10日、ケン・オクヤマ・カーズ（以下KOC）はワンオフカー『F61Hバードケージ』（以下F61H）のワールドプレミアを、アラブ首長国連邦アブダビのリッツカールトンホテルで行った。また、F1が開催されたヤスマリーナ・サーキットのハーバーにおいても特別プレビューを行い、世界から訪れたF1ファンの注目を集めた。【画像】ケン・オクヤマ・カーズ、水素燃料のスーパースポーツ『F61Hバードケージ』を