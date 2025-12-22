中国政府が、日本への渡航自粛を呼びかける中、日本と中国を結ぶ航空便の4割以上が来月の運航を取り消しになったと中国メディアが報じました。中国メディアによりますと、来月、日本と中国の間で運航される予定の航空便のうち、40.4％にあたる2195便がすでに運航取り消しになったということです。また、日本と中国を結ぶ46路線で今後2週間の全便の運航が取り消されたと伝えています。全便取り消しとなった主な路線は、大阪―瀋陽間