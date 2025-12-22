専用カラーの新ステーションワゴンSUV！トヨタは2025年11月20日、「クラウンエステート」にクラウン誕生70周年を記念した特別仕様車「THE 70th」を発表しました。節目を祝う専用カラーや内外装の加飾を施した内容となっていますが、今回の発表を受けて、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ“新”「“4WD”ステーションワゴンSUV」です！ 画像で見る（42枚）クラウンは1955年