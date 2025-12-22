ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索！ ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界！ニッポン行きたい人応援団」(毎週月曜 夜8時54分 ※12月22日は夜6時25分)。今回は、「タミヤ」を愛する外国人の初来日の様子をお届けします。【動画】ありがとう！田宮会長…「タミヤ」を愛する外国人から感謝のメッセージ「タミヤ」本社で憧れの田宮会長と交流紹介するのは、アルゼンチン在住の「タミヤ」を愛するディエ