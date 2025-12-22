山形市が導入を目指している「宿泊税」について、山形市の佐藤市長は税率を３％ととして再来年４月からの導入を目指す方針を示しました。 【写真を見る】山形市が税率3％の「宿泊税」を再来年4月に導入の方針インバウンド対策や山形駅前の開発などに充てる予定 山形市佐藤孝弘市長「さらなる宿泊の増加につながるような観光振興に、観光関係者、宿泊事業者のみなさんと連携をしながら観光施策のスピードアップ、より