残り160〜170ヤードはグリーンに乗せたいけれど、ミスも出やすい難しい距離。使うクラブはアイアン、UT、FWと選択肢も多岐にわたるが、女子プロたちはどの番手を選び、どのように打っているのか？今回は、フェードボールを武器に今季2勝を挙げ、メルセデス・ランキング3位に入った河本結のスイングをプロコーチの奥嶋誠昭が解説する。【連続写真】左右のブレがまったくない！河本結の安定感抜群フェードショット◇河本選手は、