お笑いコンビ・次長課長の河本準一（50）が21日、自身のインスタグラムを更新。俳優・オダギリジョー（49）との密着ショットを公開し、意外な交友関係が反響を呼んでいる。【写真】「2人ともいい表情してますね」次長課長・河本準一＆“伝説の転校生”オダギリジョーの同級生ショット河本は「ずっと心配してくれてて、会えてホッとして優しいジョー君と笑いあって話せて良かった。ジョー君もホッとしてくれてました」とコメン