先週（12月15日週）の動き：米政府機関閉鎖の影響で内容に難はあるもののFRB利下げ継続観測高まりNY金は最高値更新、国内金価格も最高値更新 先週（12月15日週）のニューヨーク金先物価格（NY金）は取引時間中および終値ベースでの過去最高値を更新した。終値ベースでは12月17日に4,373.9ドルと10月20日に記録していた4,359.4ドルを上回り、12月19日には4,387.3ドルとさらに高値を更新した。前日12月18日