ネコを劣悪な環境で飼育し、死なせたとして逮捕された女性について、熊本簡易裁判所が罰金10万円を命じました。 【写真を見る】ネコ150匹 多頭飼育崩壊か排せつ物を放置、餌を与えず13匹死なせた罪で女性に罰金10万円熊本 去年2月から今年6月にかけて、熊本市北区に住む女性が自宅でネコの排せつ物を放置し十分な餌を与えず、ネコ13匹を死なせた疑いで逮捕されました。 警察の調べに対し、女性は容疑を認めていたということ