女優の井桁弘恵（28）が22日、自身のインスタグラムを更新。制服ショットを披露した。井桁は「今夜6時からはQさま!!4時間スペシャルです！」と書き出し、「初のプレッシャーSTUDYも！！ぜひご覧ください」と告知。グレーのブレザーにミニスカートという制服スタイルの写真を披露した。この投稿にフォロワーからは「似合ってて良い…好き」「ブレザーもスカートも可愛すぎる！」「高校生だわ！」「かわいい」「まだまだ現役〜