NHKの番組関連書籍などを手がける子会社「NHK出版」は22日、出版物の運送業務を委託した会社が少なくとも約700万円を不正請求した疑いがあると知りながら見過ごしたなどとして、いずれも50代のマーケティング管理部の担当部長と副部長を懲戒解雇したと発表した。NHK出版によると、2人は2023年度以降、委託先が運送用トラックの台数を水増しして報告し、架空請求が疑われるにもかかわらず、適切に対応しなかった。刑事告訴を検