ふわっふわのだし巻き卵。岐阜県大垣市の「美膳」は、だし巻き卵の種類がとにかく多いんです。その数なんと97種類。 【写真を見る】卵の価格高騰で“だし巻き97種類”の店は｢ここまで上がると正直苦しい｣ 鳥インフルエンザの影響や物価高で｢来年はもっと上がる…｣ （常連客）Q.何種類食べている？「5種類いただいています。おいしい」「入っている具材によって味が違っておいしい」 強火で一気に焼くことで、出汁の水分をしっか