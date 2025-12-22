元タレントの木下優樹菜さん（38）が21日、Instagramのストーリーズを更新。 恋人からプレゼントされた、おそろいの人気ブランドの財布を公開した。 【映像】恋人からの贈り物＆ベッドでの仲睦まじい姿13歳の長女・莉々菜さんと、10歳の次女・茉叶菜さん、2人の娘を育てている木下さん。 2024年6月に引退した元プロサッカー選手の交際相手“みゆたん”こと三幸秀稔さんを、「ステップファミリー」と紹介しており、YouTube