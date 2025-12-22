作詞作曲家のＴＡＫＥＳＨＩと俳優の金子昇による音楽ユニット、「ＢＵＳＨＩＣＡＴＳ」のライブが２１日、都内のライブハウスで行われ、今年１０月にＴＡＫＥＳＨＩと結婚していたことを発表した料理研究家、タレントの園山真希絵がステージに飛び入り出演。満員の観衆から祝福を受ける一幕があった。ライブでは山口百恵、沢田研二らの懐かしい昭和歌謡を中心に、ＴＡＫＥＳＨＩが曲を提供する嵐やＴＯＫＩＯなどのヒット曲も