リコーとリコージャパンは12月22日、A3モノクロ複合機「RICOH IM 6010」「RICOH IM 4510」「RICOH IM 3510」「RICOH IM 2510」を2026年1月13日に発売することを発表した。RICOH IM 3510（オプション装着）「RICOH IM 6010 / 4510 / 3510 / 2510」の読み取りオプションの1パス両面ADF（両面自動読み取り）は、1分当たり両面300ページと高速な読み取りに対応可能。名刺や小サイズ原稿の読み取りにも対応し、電子化作業の効率化を支援