【モデルプレス＝2025/12/22】女優の山下美月（26）本人から直接メッセージが届く公式スマホアプリ「山下美月メッセージ」が、年末年始に1週間無料トライアルなど「山下美月プチ大感謝祭2025」を開催することがわかった。【写真】26歳元乃木坂人気メン、プライベート感溢れるメッセージ画像◆山下美月プチ大感謝祭202512月24日のクリスマスイブにInstagramライブ（20時頃から）と「山下美月メッセージ」のアプリ購読者限定生配信（