【モデルプレス＝2025/12/22】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」は、日本歴代BLドラマランキングとして「胸キュン告白セリフ・“反則級”沼落ちセリフ・最強ツンデレセリフ」の3部門で読者アンケートを実施。本記事では「“反則級”沼落ちセリフ」トップ5を発表する。【写真】BLドラマ沼落ちセリフトップ5一覧◆「BLドラマ“反則級”沼落ちセリフ」トップ51位：「もっとちゃんと...うつしていいよ」