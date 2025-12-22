映画館のない街、岐阜県高山市で大ヒット中の映画「国宝」の特別上映会がありました。この高山市、「国宝」の制作に欠かせない街だったんです。 邦画の興行収入で、実写作品の歴代1位を更新した映画「国宝」。 任侠の一門に生まれながら、女形の歌舞伎役者になった喜久雄が、歌舞伎の名門の御曹司である俊介と切磋琢磨し、人間国宝になるまでを描く一代記です。 全国各地でロングラン上映が続いていますが…。 「映