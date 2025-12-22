【モデルプレス＝2025/12/22】お笑いコンビ・アンジャッシュの児嶋一哉が22日、自身のX（旧Twitter）を更新。手術が終了したことを報告した。【写真】アンジャッシュ児嶋、前歯折れた衝撃写真◆児嶋一哉、手術報告児嶋は「鼓膜再生手術終わりました」と報告。「体調は全然大丈夫です！」と現状についても伝えている。◆児嶋一哉、鼓膜形成術で1週間に2回手術20日、自身のXにて「粉瘤、鼓膜形成術1週間で2回手術、、」と投稿してい