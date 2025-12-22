協定の締結式提供：順正学園 岡山市に本部がある順正学園が12月19日、ウズベキスタンと学術協力協定を締結しました。 順正学園は2027年9月、ウズベキスタンに新しい大学を設立する考えです。ウズベキスタンに開学する理由として「日本にとって地政学的に重要であり、人口増加も顕著で潜在的な可能性を秘めている。またグローバルに活躍できる人材を育てたい」などと説明しています。 順正学園は2027年9月、吉備