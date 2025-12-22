アジア・コモディティ騰落率ランキング＝12/22営業日時点＝ 上海銅 1.29％ 上海重油 0.78％ 大連とうもろこし 0.36％ 上海異形鉄筋 0.25％ 上海ゴム -0.29％ 大連ポリエチレン -1.56％ ＊数値は前日比％