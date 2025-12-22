ドル円１５７．４０近辺、ユーロドル１．１７２５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は157.40近辺と東京午後からの揉み合い商状が続いている。一方、ユーロドルはやや買いに動意がみられ、高値を1.1725付近に伸ばしている。ポンドドルが1.34台乗せから1.3419付近に高値を伸ばしており、ユーロドルも連れ高となっている。 USD/JPY157.38EUR/USD1.1723GBP/USD1.3414