（記者）「事件があったのが、こちらからおよそ100メートル離れた現場になります」22日未明、静岡･長泉町の住宅に複数の男が押し入り、高齢の夫婦を縛ったうえ現金約1000万円を奪い逃走した事件。その犯行時間の直前午前1時前に撮影された現場付近の防犯カメラの映像には…。歩道から道路上をゆっくりと歩く人物。逃走中の男とみられます。しばらくウロウロした後、見えなくなると…、別の人物も同じように道路上へ。さらに