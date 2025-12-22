過去最多4人による争いとなった静岡･富士市長選挙は政治経験のない元中学校教諭の金指祐樹氏が元市議の3人に競り勝ち、初当選を果たしました。富士市長選挙は、開票の結果新人の金指祐樹氏が3万3000票余りを獲得し、初当選を果たしました。（初当選した金指 祐樹 氏･48歳）「しがらみや利権もなく、組織や団体もない私が、今回の厳しい選挙に勝つことができたのはいったいなぜなのか。それは今までの政治ではなくて、本当に変えて