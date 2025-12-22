漫画「満州アヘンスクワッド」原作・馬司）の作画担当の鹿子さんが、１１月８日に脈絡膜悪性黒色腫のため亡くなっていたことが２２日、わかった。３７歳だった。同作が連載されていた漫画誌「ヤングマガジン」（講談社）の編集部が同作の公式Ｘ（旧ツイッター）などで発表した。編集部は「『満州アヘンスクワッド』の漫画担当である鹿子先生が２０２５年１１月８日に脈絡膜悪性黒色腫のためご逝去されました。３７歳でした。鹿