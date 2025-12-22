ＮＨＫＥテレの教育番組「おかあさんといっしょ」で１９９９年から４年間にわたって９代目「うたのおにいさん」を務めた歌手の杉田あきひろ（６０）が心筋梗塞を発症しており、心臓カテーテル手術を受けることを明かした。２２日にインスタグラムを更新し、「今日１２月２２日で緊急入院して二週間目に入りました。お陰様で経過は良好で、僕の顔にも生気が戻ってきた感じですが」と病床での写真をアップ。続けて「先日心臓