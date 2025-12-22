【新華社貴陽12月22日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州従江県の美徳村で20日、トン族の新年「侗年」を祝う行事が行われた。民族衣装で盛装した地元住民が、竹製の管楽器「蘆笙笛（ろしょうてき）」を演奏し、広場はにぎやかな雰囲気に包まれた。（記者/楊文斌）