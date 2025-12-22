もうすぐクリスマス。世界各地で“サンタクロース”が活動を始めています。ゴンドラやボートを漕ぐサンタクロースたち。イタリア北部ベネチアで21日、毎年恒例の「サンタクロース・レガッタ」が行われ、サンタやツリーに扮した人々がゴールを競いました。首都ローマでは自転車を漕ぐ大勢のサンタが！病気の子どもたちを支援するための慈善活動の一環として行われたもので、およそ500人のサンタが4キロを駆け抜けました。スペインで